VIDEO: fietsenmaker Bjarne De Vroe stuwt Oost-Brabantse wielrenners naar sterke prestaties Stefan Van de Weyer

20 maart 2019

16u27 0 Huldenberg Bike Repair Bjarne De Vroe in de Langestraat in Neerijse is tegenwoordig de hotspot voor Oost-Brabantse renners gaande van de jeugdrenners tot de doorwinterde profs. De Vroe (25) koerste zelf acht jaar in de jeugdreeksen en is nu al vijf jaar met zijn fietsenwinkel actief. Zijn laatste kunststukje was een aanpassing aan de fiets van Herentse prof en Europees kampioen tijdrijden Victor Campenaerts, hierdoor won deze dinsdag met amper drie seconden verschil op de tweede de slottijdrit van de Italiaanse rittenkoers, de Tirreno-Adriatico.

Door zijn koersverleden leerde hij enkele van de huidige profs van nabij kennen, door de loop van de jaren heen vergaten ze Bjarne niet en zijn ze ondertussen vaste klant.

“Ik heb zelf acht jaar gekoerst, ik ben op mijn achtste begonnen met wielrennen. Ik heb bij de jeugd nog met Jasper Stuyven gereden, ik reed bij Balen BC waar ondermeer ook huidig prof Sean De Bie reed. Jasper reed toen bij Avia. Ik ben verschillende keren provinciaal kampioen tijdrijden geworden, maar dat is niets in vergelijking met wat Jasper Stuyven en enkele anderen ondertussen presteerden. De accenten die een goede tijdrijder moest leggen, waren me trouwens toen al duidelijk. Toen ik stopte met koersen ben ik onmiddellijk als mecanicien begonnen, ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt”, vertelt De Vroe gedreven. “Ik ben nu vijf jaar bezig met de winkel. Ik denk vooral dat al die wielrenners me opzoeken door mijn geschiedenis als wielrenner. Ik weet welke service een renner nodig heeft. Het vertrouwen in de mecanicien moet er ook zijn. Op het hoogste niveau moet je alles checken en dubbelchecken. Zo heb ik bijvoorbeeld vorig jaar samen met Victor Campenaerts nog aan zijn fiets gesleuteld, van 18 uur tot middernacht, om alles perfect te hebben afgesteld. Dat was eveneens de fiets waarmee hij dinsdag de slottijdrit van de Tirreno-Adriatico won. Er moest iets speciaals gebeuren aan de fiets. We moesten iets inwerken in het frame om het geheel aerodynamischer te maken en blijkbaar leverde dat iets op”, wist Bjarne.

De Vroe is niet enkel met wegrenners bezig, ook tijdens de winter is hij druk in de weer met veldrijders. “Met belofte Lander Loockx ga ik in de winter elk weekend mee naar de cross, met hem ben ik voorbije winter mee geweest op trainingsstage. Ik heb ook op het voorbije Belgisch kampioenschap in het veld mecano geweest van eliterenner Xandro Meurisse”, blikt hij terug. “Met de profrenners zou je graag meewillen, maar het team rond die jongens is zo professioneel dat ze je daar niet nodig hebben. Ik ga vaak ook naar de wegwedstrijden kijken van de jeugdrenners en beloften. Als ze me nodig hebben, sta ik voor iedereen klaar met raad en daad. Ik heb er altijd van gedroomd om als mechanieker van een profploeg mee te kunnen gaan. Omdat de winkel nu zo goed draait, is dat even geen optie.”

De Vroe mag ondermeer materiaal leveren aan profs Mathijs Paasschens, Victor Campenaerts, Jasper Stuyven, Lionel Taminiaux en Dimitri Peyskens. Wereldkampioen bij de G-cyclisten Kris Bosmans koerst dit seizoen met zijn wielen. Verder behoren onder andere streekrenners Simon Van Roy, Sander Rietjens, Matthias Van Roy, Marnix Michiels en Jordi Andries tot zijn vaste clientèle.