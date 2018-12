Veldrijdertje naar ziekenhuis na val Stefan Van de Weyer en Andreas De Prycker

23 december 2018

10u34 0 Huldenberg Een twaalfjarige veldrijder uit Opwijk is zaterdagnamiddag tijdens de wedstrijd langs de Alfons Goossenstraat in Huldenberg gewond geraakt. Hij kwam er ten val.

De jongen nam de binnenkant van een bocht, maar ging daarbij over de kop. Na een stevige smak bleef hij even roerloos liggen. Hij liep verwondingen aan de nek op en werd een halskraag aangedaan. De onfortuinlijke crosser, die meestreed in de aspirantenreeks, werd overgebracht naar het UZ Saint-Luc in Sint-Lambrechts-Woluwe.

De start van de volgende wedstrijd moest enkele minuten worden uitgesteld zodat de ziekenwagen door kon.