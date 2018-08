Veiligheidsprobleem Langestraat achter de rug 03 augustus 2018

02u45 0

De positie van de witte stopstreep op het kruispunt van de Langestraat met de Sint-Jansbergsesteenweg (N253) stond meermaals ter discussie. Een buurtbewoner bond de kat jaren geleden de bel aan en trok zelfs naar de rechter, maar kreeg daar ongelijk.





Toen de stopstreep er vier jaar geleden kwam, werden er nogal wat wenkbrauwen gefronst, aangezien het zicht er immers niet goed was. Vele wagens reden over de streep door tot vlak aan het kruispunt. Na een gesprek met het Agentschap Wegen en Verkeer bleek het echter wel de bedoeling dat de streep op precies die plek lag, voor de veiligheid van het indraaiend vrachtverkeer en bussen. "Wij waren zeker dat onze beslissing de veiligheid ten goede kwam. We zijn blij dat we ook op gerechtelijk vlak ons gelijk kregen", zucht schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Walter Craps (CD&V). (SVDL)