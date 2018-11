Varrendelwandeling leidt langs zuidwestgrens van Huldenberg Stefan Van de Weyer

29 november 2018

13u07 1 Huldenberg De Natuurgroepering Zoniënwoud vzw organiseert op donderdag 13 december de Varrendelwandeling in Huldenberg. De deelnemers volgen de zuidwestgrens van Huldenberg en komen terug langs een mooie holle weg en een amphitheaterbronnetje.

Weer of geen weer, de tocht zal ongeveer zeven kilometer wandelen inhouden. De wandeling start donderdagnamiddag om 14 uur aan De Kronkel op het Gemeenteplein in Huldenberg en zou om en bij de twee uur en een half in beslag moeten nemen. Er wordt aangeraden om aangepaste schoenen en kledij tegen de regen en koude mee te brengen. Honden zijn niet toegelaten. Meer informatie valt te bekomen via info@ngz.be of www.ngz.be