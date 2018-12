Uitbaatster kinderdagverblijf Baby Biebel Box bij tien beste Vlaamse onderneemsters Stefan Van de Weyer

06 december 2018

17u26 0 Huldenberg Kirsten De Belder van kinderdagverblijf Baby Biebel Box, gevestigd op het Gemeenteplein in Huldenberg, hoort volgens Unizo, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en vzw Markant bij de tien beste en strafste onderneemsters van de provincie die strijden om de twintigste editie van de WOMED Award 2019. Opmerkelijk gezien ze zich enkel toespitst op het welzijn van haar kindjes in plaats van winstmaximalisatie zoals de meeste ondernemers.

Ze heeft in Huldenberg negen kinderverzorgsters in dienst die over een maand tijd instaan voor de zorgen van een kleine zeventig kindjes.

“In 2013 kwam mijn droom uit, ik kon een groot kinderdagverblijf overnemen op 42 km afstand van mijn woning, in Pijpelheide. Ik nam deze kans met beide handen aan. Begin 2014 kreeg ik zeven inspecties op bezoek, ik sloeg me overal doorheen en werkte tot ’s nachts en ieder weekend. Het harde werk werd onlangs beloond want we konden een pand vlakbij opkopen zodat we met de kindjes begin 2019 kunnen verhuizen naar de nabijgelegen de Peuthystraat 62. De kinderen krijgen zo grote ruimtes om in te spelen en buiten zijn er grote speelplaatsen. Kinderen zijn mijn leven, mijn alles en ons nieuwe kinderdagverblijf is “ons kindje” dat mijn vriend en ik het voorbije jaar hebben verbouwd. Pas als we verhuizen kan ik zeggen dat onze droom volledig uitkomt”, vertelt De Belder. “Ik ben heel blij met die top tien die ze me toebedeelden, top drie moest voor mij niet persé. Bij Unizo lijkt de focus me soms meer te liggen op ondernemen en winstmaximalisatie. Ik heb geen zin in nog meer kinderdagverblijven, mijn droom kwam al grotendeels uit. Al mijn geld zit erin, ik haalde er nog geen cent winst uit, maar nu zijn we zeker dat we nog twintig à dertig jaar verder kunnen. Ik heb keuzes moeten maken en ben met alles en nog wat bezig, waardoor ik zelf nog geen tijd had om aan kindjes te beginnen”, besloot de vlijtige dertiger. “We zien wel wat de toekomst brengt.”