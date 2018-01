Trio aangehouden die verwarmingstoestel van oprit stelen 19 januari 2018

De buurman van een woning aan de Oude Waversebaan in Huldenberg merkte woensdag op dat drie mannen een diefstal pleegden bij zijn buurman. Op de oprit van het huis, waar ze aan het werken waren, stond een verwarmingstoestel. De drie mannen laadden het toestel in hun bestelwagen. Ze werden aangesproken door de buurman die hen zei dat het toestel niet mocht meegepakt worden, maar het drietal negeerde hem en reed weg. De buurman noteerde de nummerplaat van de bestelwagen en verwittigde de politie. Die kon de mannen tegenhouden.





Twee van de drie mannen waren meerderjarigen, van respectievelijk 47 jaar en 21 jaar uit Châtelet. Zij werden onmiddellijk gedagvaard onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij moeten zich begin maart voor de rechter verantwoorden. De minderjarige mocht beschikken. (ADPW)