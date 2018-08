Tonderzwam bedreigt monument van Ottenburg 04 augustus 2018

Huldenberg De lindeboom aan de Sint-Nicolaaskerk in Ottenburg is aan het vechten tegen de tonderzwam. Deze zwam veroorzaakt witrot en vormt dus een groot gevaar voor de boom, die dateert van rond de Tweede Wereldoorlog. De linde is één van de oriëntatiepunten van de deelgemeente en een handige plek om onder te schuilen voor een stevig onweer.

"Deze linde werd eerder al eens gered van de kap toen hij last had van een andere zwam. Na onderzoek van een boomspecialist werd er beslist om hem aanzienlijk te snoeien. Door de zwam had hij al heel wat sap verloren. De boom zal nu al zijn energie nodig hebben om de witrot in te kapselen. Laten we hopen dat deze boom het overleeft, want hij is een monument in het dorp en zou in het voorjaar terug in de fleur van zijn leven moeten zijn", verklaarde burgemeester Danny Vangoidtsenhoven. (SVDL)