Tomorrooiland verwelkomt onder meer dj Robert Abigail 06 juli 2018

Geniet twee dagen lang van muziek op de festivalweide vanTomorrooiland op de Leuvensebaan 161 in Sint-Agatha-Rode. Vandaag ga je terug naar de nineties met Bearbeatz, DJ Maesie, Frakke en DJ Ward. Morgen zorgen Voltage, Alpha Party, bekende Nederlandse DJ Robert Abigail &Sakso en nog vele anderen voor de nodige ambiance! Zowel op vrijdag als zaterdag is iedereen welkom voor optredens vanaf 21 uur tot drie uur 's ochtends. Een dagticket voor vrijdag kost 9 euro, ééntje voor zaterdag 12 euro. Voor een combiticket moet je 18 euro neertellen. Tomorrooiland Festival is een organisatie van PAFET VZW.





Meer informatie valt te verkrijgen via het mailadres pafetvzw@telenet.be of via http://www.tomorrooiland.be/ (SVDL)