Tiende Zomerwandeling in Huldenberg 12 juli 2018

OP zondag 22 juli kan je wandelen in één van de mooiste streken van het Vlaamse Land, in een heuvelachtig landschap vol afwisseling. De valleibodems zijn ingenomen door weiden, hooilanden en vijvers. Weidse akkers op de valleiflanken, vaak doorsneden door diepe holle wegen. Langs het Kasteel van Neerijse, door de Doode Beemde, langs de meanderende Dijle, ... De start is aan sporthal De Kronkel op het Gemeenteplein in Huldenberg tussen 7 en 15 uur. De twee controleposten bevinden zich in Loonbeek en in Neerijse. De afstanden bedragen, 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 35 km Er zij ruime parkings in de onmiddellijke omgeving. De bussen De Lijn 344, 349 en 395 stoppen op het Gemeenteplein op honderd meter van de start. Deelname kost 1,5 euro. Meer info via jp.verdeyen@proximus.be of www.vreugdestappers.be (SVDL)