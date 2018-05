Theatervoorstelling De Kletsmajoor 14 mei 2018

De Huldenbergse jeugddienst organiseert op zaterdagnamiddag 19 mei tussen 14 en 17 uur de theatervoorstelling De Kletsmajoor. Het is een fantast die honderduit kletst over het leven aan het front; honger, heimwee, koude, angst en het verlangen naar vrede. De voorstelling is grotendeels gebaseerd op historische feiten en getuigenissen. De toegang kost twee euro, daarbij is een drankje inbegrepen. Het vindt plaats in De Elzas in de Elzasstraat. Tickets zijn te verkrijgen via Jeugddienst Huldenberg op het Gemeenteplein 1, 3040 Huldenberg of via jeugddienst@huldenberg.be (SVDL)