Theater BisArt brengt de Nonnen van Navarone Stefan Van de Weyer

13 november 2018

14u30 0 Huldenberg Zin in theater op een donkere en regenachtige winteravond? Dan kan je op vrijdag 30 november, zaterdag 1 december, donderdag 6 december en vrijdag 7 december terecht in cultuurzaal Den Elzas in Huldenberg. Daar zal het Huldenbergse Theater BisArt het stuk “De Nonnen van Navarone” brengen.

Anton Klee is de auteur van het stuk waarin deze allesbehalve doordeweekse nonnen, aangevoerd door moeder overste Imelda, de show stelen. “Zij herinnert zich de oude waarden en beslist deze in het klooster terug in te voeren. Een streng dagritme met duidelijke voorschriften wordt de norm. Maar zien de medezusters dit wel zitten, of willen sommige zusters het misschien wat makkelijker? Uit de botsingen tussen het verlangen om zich te schikken naar de oude waarden en de verleidingen van de moderne tijd volgen de meest dwaze en grappige toestanden”, klinkt het bij de organisatie.

De regie wordt waargenomen door Manu Gemoets. Deze stukken in Den Elzas in de Elzasstraat 19 beginnen allen om 20 uur. Aan de kassa betaal je tien euro voor kaarten, in voorverkoop kosten deze acht euro. Je kan deze in voorverkoop verkrijgen bij BisArtleden, Café Casino, ‘t Boekenwinkeltje en in sportbar De Kronkel.