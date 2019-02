Tellers gezocht voor Vlaams Steenuilenproject 2020 in het Dijleland Stefan Van de Weyer

19 februari 2019

15u48 2 Huldenberg Twintig jaar na de eerste kartering wordt in heel Vlaanderen opnieuw een uitgebreide territoriumkartering van de steenuil uitgevoerd in het kader van het Vlaams Steenuilenproject 2020. Vanuit de Natuurstudiegroep Dijleland worden inventarisaties gecoördineerd op regionale schaal.

De tellingen zullen plaats vinden in de gemeentes Leuven, Oud-Heverlee, Kortenberg, Herent, Tervuren, Hoeilaart, Overijse, Huldenberg en Bertem en dit in samenwerking met de Steenuilenwerkgroep van Natuurpunt.

“Heel Vlaanderen is opgedeeld in hokken van één bij één kilometer, de zogenaamde UTM kilometerhokken. Elk hok wordt verder ingedeeld in kwadranten van 500 x 500 m. Het centrum van zo’n kwadrant vormt telkens één afspeelpunt. Als het niet mogelijk is om pal op dat afspeelpunt te gaan staan omdat het bijvoorbeeld in privaat eigendom ligt, probeer je er zo dicht mogelijk bij te gaan staan. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om gericht hokken te kiezen waarvan men a priori weet dat er steenuilen voorkomen, aangezien dit de resultaten sterk zou kunnen beïnvloeden. Er moeten bovendien telkens vier aangrenzende kilometerhokken geïnventariseerd worden, liefst op éénzelfde avond. Deze vier kilometerhokken van elk vier afspeelpunten, vormen samen één basiseenheid van 16 afspeelpunten”, werd bij Natuurpunt verteld.

De inventarisatieperiode loopt vanaf midden februari tot en met maart. Er moet geteld worden tussen 19 en 23 uur en dit op regenvrije en windstille avonden. Eén basiseenheid van zestien afspeelpunten wordt bij voorkeur op één avond geïnventariseerd. Indien dit niet haalbaar is, kan de inventarisatie van één basiseenheid over twee opeenvolgende avonden gespreid worden. Meer informatie valt te vinden op www.natuurstudiegroepdijleland.be/steenuil