Succesvolle barbecue Jong Open Vld 25 juli 2018

02u29 0

Jong Open Vld Huldenberg mocht onlangs op zijn gesmaakte barbecue in Zaal Vandervorst Op de Sint-Janbergsesteenweg in Loonbeek flink wat volk ontvangen. Er was een volle zaal, die ook gevuld werd met de geur van overheerlijk vlees. De deelnemers waren achteraf uitermate tevreden over hun maaltijd, grotendeels bereid met producten van plaatselijke handelaars. Ook de volledig uitverkochte tombola was een enorm succes. Het team van Jong Open Vld dankt iedereen voor zijn komst en hoopt hun sympathisanten volgend jaar opnieuw te kunnen begroeten.





(SVDL)