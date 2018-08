Spannende finale Huldenbergse Feesten 28 augustus 2018

Tijdens de Huldenbergse Feesten werd naar jaarlijkse gewoonte de avondkoers voor eliterenners zonder contract en beloften georganiseerd. Die wedstrijd werd gewonnen door de Nederlander Mathijs Paasschens uit Heverlee. Deze race telde echter mee in de driedaagse van de Druivenstreek, en die werd na een enorm spannend verloop in de wacht gesleept door Jonas Philips uit Vossem. Hij haalde het met amper een puntje voorsprong op de West-Vlaming Spysschaert en Sean Bero uit Beauvechain. Het organiserende VZW Halfoogst was tevreden met de opkomst en het wedstrijdverloop.





(SVDL)