Sonia Van Laere trekt de lijst van N-VA Huldenberg 26 juli 2018

N-VA Huldenberg heeft haar kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Fractieleider Sonia Van Laere trekt de lijst, ondervoorzitter van de Huldenbergse afdeling Dominik Verhaegen staat op de tweede plaats. Nele De Martelaere, die instaat voor het webbeheer en de N-VA jongeren staat op plaats drie. Ze trekken met de slogan "Veilig thuis in een welvarend Huldenberg" naar de kiezer.





Gepensioneerde zestiger Sonia Van Laere uit Neerijse is doctor in de Lichamelijke opvoeding. Ze heeft zes kinderen en acht kleinkinderen en is sinds 2010 voorzitter van N-VA Huldenberg. De verdere invulling van de kieslijst zal de komende maanden bekend worden, net zoals de inhoud van hun verkiezingsprogramma waaraan ze momenteel hard aan het werken zijn. (SVDL)