Sofie wil in voetsporen van grootvader treden 29 juni 2018

02u31 0

Sofie Pletinckx stelt zich kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ze werkt bij EDF Luminus en richt zich vooral op duurzaamheid, e-government en administratieve vereenvoudiging, energie en ondernemen. "Ik heb een sterke band met Huldenberg en CD&V. Ik woon al mijn hele leven in Huldenberg en ben enorm fier op onze mooie gemeente. Mijn grootvader Gaston Schauwers was gemeenteraadslid voor CD&V in Huldenberg. Ik wil graag in zijn voetsporen treden door mij te engageren voor mijn dorpsgenoten en mij in te zetten voor het algemeen welzijn en het verder uitbouwen van onze gemeente", vertelt Pletinckx. (SVDL)