Sociale dienst zoekt enthousiaste huiswerkbegeleiders 27 augustus 2018

Het brugfigurenproject zoekt voor volgend schooljaar enthousiaste huiswerkbegeleiders voor een viertal kinderen. Brugfiguren zorgen op school of bij gezinnen thuis voor extra begeleiding. De activiteiten variëren van ondersteuning bieden bij niveau-lezen en rekenen, samen naar de bibliotheek gaan, puzzelen, gezelschapsspelletjes spelen, enzovoort. De ouders worden zoveel mogelijk betrokken in het verhaal. Graag meer info of ben je kandidaat-brugfiguur? Neem contact op met Rianne Van Broekhoven dat kan via voorzitter@bertem-huldenberg.rodekruis.be of met de sociale dienst via socialedienst@huldenberg.be. (SVDL)