Sinterklaas in LDC 't Pijlijser Stefan Van de Weyer

27 november 2018

10u29 0 Huldenberg De heilige man, Sinterklaas, komt samen met zijn zwarte pieten op bezoek in Huldenberg, namelijk in LDC ‘t Pijlijser in de René Borremansstraat. Uiteraard maakt hij zijn opwachting op donderdag zes december.

Wie benieuwd is wie er het voorbije jaar braaf genoeg is geweest om wat lekkers te krijgen is die namiddag tussen 14 en 16 uur zeker welkom. De brave kindjes zelf zijn uiteraard ook meer dan welkom op deze kindvriendelijke dag. Bij een bezoekje moet de aanwezigheid op voorhand bevestigd worden via LDC ‘t Pijlijser op 02 302 43 59 of door te mailen naar dienstencentrum@huldenberg.be