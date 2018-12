Schrijf je tijdig in voor de gedichtendag Stefan Van de Weyer

27 december 2018

11u31 0 Huldenberg Dit jaar willen ze in Huldenberg gedichten maken met hun inwoners. Gedichten van Huldenbergenaren, de favoriete verzen van dorpsgenoten en dit voorzien van een streepje muziek. De gedichten moeten voor 18 januari binnen zijn.

“Voor gedichtendag 2019 zijn we op zoek naar jou! Bezorg ons één of twee gedichten die je top vindt en wij maken er een voorstelling van. Jij leest ze voor of laat ze voorlezen. Het kan alle richtingen uit: van ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ tot Guido Gezelle, Bob Dylan of Kendrick Lamar, maar ook liedjesteksten of eigen geschreven gedichten. Nog vragen of gedichten? Bezorg ze ons voor 18 januari via cultuur@huldenberg.be”, klonk het bij het Huldenbergse gemeentebestuur.

Op vrijdag 1 februari kan je genieten van het eindresultaat, namelijk een avond vol poëzie en muziek met een drankje erbij. Deze gedichtendag is een samenwerking van de cultuurraad, het Davidsfonds, vtbKultuur, de bibliotheek en de cultuurdienst.