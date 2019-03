Schrijf je in voor de speelpleinweek Stefan Van de Weyer

18 maart 2019

09u54 0 Huldenberg Nog tot en met zondag 24 maart kan je je inschrijven voor de speelpleinweek in Huldenberg die wordt georganiseerd tijdens de paasvakantie. Dit jaar werd voor het thema “Paniek in Sprookjesbos” gekozen.

De speelpleinweek loopt van 15 tot 19 april en is bedoeld voor kinderen vanaf 2,5 tot 13 jaar. Deelname kost 5,50 euro per dag, vijf euro per dag voor broers en zussen.

Lukt het je niet om online in te schrijven? Kom dan langs aan het onthaal van het gemeentehuis in Huldenberg op het Gemeenteplein en we helpen je graag verder. Heeft jullie gezin een beperkt inkomen? Neem dan contact op met de sociale dienst om na te gaan welke ondersteuning mogelijk is.