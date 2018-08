Schlageravond 08 augustus 2018

Op zaterdag 11 augustus kan je vanaf 20 uur dansen en zingen in de tent op het gemeenteplein in Huldenberg met Christoff & Lindsay en Stefke Lood. The Golden Bis Band begeleidt Christoff & Lindsay. Deejay's Gino en Bruno sluiten af met goeie ouwe krakers. Klasse! Kaarten kosten 25 euro, aan de kassa betaal je 30 euro.





Je vindt kaarten in restaurant De Rochus, 't Boekenwinkeltje en de café's Casino, Sportbar De Kronkel en 't Gouvernement in het centrum van Huldenberg. Overijse kan je bij café in de Kroeg terecht. Café bij Jokke verkoopt de kaarten in Eizer. Of je kan bij de organisatie terecht. Twee kaarten geven recht op een drankkaart.





