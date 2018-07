Schepen Van Weddingen zet in op containerpark 03 juli 2018

Schepen van Milieu, Landbouw, Toerisme en Gezondheid Nicole Vanweddingen staat zoals verwacht weer op de lijst van Open Vld. Ze volgde de gesprekken om over te stappen naar een volwaardig containerpark in de groene gemeente. Om zich van hun afval te ontdoen moeten de Huldenbergenaren steeds naar het containerpark van Bertem trekken. Enkele keren per jaar biedt een pop-upcontainerpark in het centrum van Huldenberg soelaas.





Vanweddingen heeft een passie voor een propere wereld. "Ik zag tijdens mijn voorbije termijn als schepen al heel wat van mijn initiatieven verwezenlijkt. Ik wil zo verder doen en het klimaatplan gerealiseerd zien. Voorts volg ik uiteraard de gesprekken om van deze situatie over te stappen naar een volwaardig containerpark." (SVDL)