Rochusommeganck mikt op duizenden bezoekers 08 augustus 2018

De Sint-Rochusommeganck lokt op zondag 12 augustus -naar eigen zeggen- duizenden bezoekers naar het centrum van Huldenberg. Het thema van deze achttiende editie is '1914 - 1918 Lief en Leed'. "Na het succes in 2015 herhalen we dit jaar onze barbeque. Je kan al vanaf 11.30 tot 13.30 uur terecht in het kasteelpark voor een barbecue met een lekker dessert. Inschrijving is verplicht (zie onder barbecue in het kasteelpark) Ondertussen zijn er springkastelen voorzien voor de kinderen. Prijs: 20 euro voor drie stukken vlees, of 15 euro voor twee stukken. "Kortom, lekker eten terwijl de kleinsten zich kunnen uitleven op de springkastelen, waarna u op de eerste rij zit om de Sint-Rochusommeganck te zien toekomen in het kasteelpark", zo klinkt het bij de organisatie. (ADPW)