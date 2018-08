Rochusommeganck gaat weer uit DIT JAAR WORDT THEMA "1914-1918 LIEF EN LEED" UITGEBEELD STEFAN VAN DE WEYER

10 augustus 2018

02u47 0 Huldenberg In Huldenberg vindt komend weekend te midden van de Halfoogst Kermis de Rochusommeganck plaats, een traditie die eens om de drie jaar doorheen de gemeente trekt. "1914-1918 Lief en Leed" is deze editie het thema en de rode draad door de optocht. De wagens zullen verschillende belangrijke momenten uit die periode uitbeelden.

Het is reeds een eeuwenlange traditie dat de heilige Rochus in Huldenberg vereerd wordt. Dit gaat terug tot een pestepidemie die omstreeks 1600 in Huldenberg en omgeving heerste. Dankzij de tussenkomst van de heilige Rochus kon de kwaal overwonnen worden. Als dankbaarheid voor zijn tussenkomst zou toen een altaar in de Onze-Lieve-Vrouwkerk naar hem genoemd zijn. In 1727 werd de Sint-Rochuskapel gebouwd. Na de halfoogstkermis werd het beeld van de heilige in processie naar deze kapel gebracht. Deze processie werd jarenlang gehouden tot ze in de zestiger jaren werd afgeschaft. Op 15 augustus 1976 werd er echter een nieuwe optocht georganiseerd. Het jaar nadien werd de eerste Sint-Rochusommeganck gehouden.





28 verenigingen

"De Sint-Rochusommeganck is een spektakel waaraan dit jaar 28 verenigingen uit Groot-Huldenberg en ver daarbuiten hun steentje toe bijdragen. Praalwagens, fanfares, volksdansgroepen en vendeliers verlenen keer op keer hun medewerking. De stoet zal ook dit jaar weer bruisen van leven, expressie, muziek en dans. Het wordt een krachtig en massaal groepsgebeuren", klonk het bij de organiserende Rochusghesellen. "Er zal geopend worden met een aankondiging van de belleman, de Rochusplaat en Huldenbergse vlag. De aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog zal uitgebeeld worden door De Vreugdestappers uit Huldenberg. Het thema van tanks tijdens de Eerste Wereldoorlog werd gekozen door de Kwisvrienden Huldenberg. Huldenberg tijdens de inval van de Duitse troepen zal uitgebeeld worden door de Dorpsraad Neerijse. Het beeld van Sint-Rochus wordt traditioneel gedragen door de scouts en de gidsen uit Loonbeek."





De ommeganck zal om 14.30 uur starten op het kruispunt van de Geyrotstraat met de René Stroobantsstraat en vervolgt dan zijn weg via de Koxberg, de Elzasstraat en het Gemeenteplein. De stoet bereikt het centrum rond 15.15 uur. Net dan is er een overvlucht voorzien van een tweedekker over het centrum van Huldenberg, net als de ommeganck op het Gemeenteplein staat. Hij zal op iets meer dan 150 meter hoogte vliegen en zal drie keer overvliegen. Daarna wordt er via de de Limburg Stirumlaan en de Peuthystraat naar het eindpunt, het Kasteelpark gegaan. De toegang daartoe is gratis.