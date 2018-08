Rij-instructeur duwt fietser omver tijdens rijles 23 augustus 2018

02u39 0

Tervuren





Een 45-jarige man uit Huldenberg stond terecht omdat hij op 14 juli 2015 een fietser omver zou geduwd hebben op de Duisburgsesteenweg in Tervuren. De fietser kwam op de rijbaan terecht nadat hij moest uitwijken voor een voetganger op het fietspad. Hij hinderde het verkeer.





De beklaagde was een rij-instructeur die op dat moment rijles gaf. De veertiger kreeg het blijkbaar zo op zijn heupen dat hij het stuur van de fietser zou hebben vastgegrepen en hem zou hebben geduwd. Na de val van de fietser reden ze door. Het slachtoffer liep schaafwonden op en was één dag tijdelijk arbeidsongeschikt. Het Openbaar Ministerie vroeg drie maanden cel en 800 euro boete. De beklaagde ontkende alles en vroeg via zijn raadsman de vrijspraak, in ondergeschikte orde werd de opschorting van uitspraak gevraagd. Uitspraak op 24 september. (SVDL)