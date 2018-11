Reüniefuif Jeugdhuis Jevaro Stefan Van de Weyer

06 november 2018

16u31 0 Huldenberg De oud-leden willen, een jaar na het sluiten van jeugdhuis Jerooms uit Sint-Agatha-Roden, elkaar nog eens terugzien. Daarom organiseren ze nu zaterdag 10 november ‘Jevaro fuift nog is’, verwijzend naar de vorige naam van het jeugdhuis.

Jong en oud is welkom vanaf 21 uur in zaal De Linde in de Pastorijstraat 3 in Ottenburg. Je kan er mee herinneringen ophalen bij een frisse pint of dansen op oude en nieuwe beats met DJ Jack, bekend van de Jevarofuif en DJ Frakke, bekend van Tomorrooiland. Voorverkoopkaarten kosten vijf euro, aan de kassa betaal je zeven euro inkom. Voorverkooppunten voor de kaarten zijn gevestigd aan de Sportbar de Kronkel in Huldenberg, de Spar in Ottenburg en de Megazine in Sint-Agatha-Rode.