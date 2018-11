Reserveer voor huiskamerweekend en Revue Ravage Stefan Van de Weyer

05 november 2018

16u25 0 Huldenberg Tijdens het huiskamerweekend van 16, 17 en 18 november zetten verschillende Huldenbergenaren de deuren open. Ze brengen theater en een streep fantasie naar hun medeburgers. Dit kan plaats vinden tijdens de boodschappen van de bezoekers, als aperitief of bij het dessert.

Reserveer nu je plek via cultuur@huldenberg.be of via het nummer 02/302.43.56. Tickets voor de voorstelling Revue Ravage kosten 8 euro en bestel je het beste via www.huldenberg.be/inschrijvingen. Met huiskamervoorstelling Revue Ravage won Zibrogamin dit jaar overigens het prestigieuze Landjuweel. Stefan Perceval, artistiek leider van Theaterwerkplaats HetGevolg, leidt op zaterdag 17 november om 19.30 uur op de Cultuurzolder van Huldenberg op het Gemeenteplein 1 de avond in.

Revue Ravage is een opvoering naar een tekst van schrijver Tom Lanoye.