Recreatief Badmintontoernooi Pluimke Klop Stefan Van de Weyer

21 november 2018

10u09 0 Huldenberg Kom op zondag 25 november tijdens de namiddag zeker een pluipje slaan op het recreatief toernooi van Huldenbergse Badminton Klub Pluimke Klop. Je kan er in De Kronkel op het Gemeenteplein in Huldenberg kennis maken met andere recreatieve badmintonspelers uit de Druivenstreek.

“Je kan tijdens deze sportieve ontmoeting ook eens tegen anderen in teamverband spelen, dat is mogelijk in de formules dames of heren dubbel en dubbel gemengd. Badmintonspelers van een andere of zonder club zijn uiteraard ook welkom. Winnen is plezant, maar verliezen is niet erg. Want wij voorzien ook finalewedstrijden voor de verliezende teams, zodat iedereen ongeveer even veel wedstrijden speelt”, wist men bij het organiserende Pluimke Klop te melden.

De sportieve namiddag gaat van start om 13 uur en loopt op zijn einde om 17 uur. Voor de spelers en de supporters is er een toog met drank en broodjes aan democratische prijzen voorzien. Vooraf inschrijven is verplicht, dat kan via www.pluimkeklop.be/cms/ De aanbevolen minimumleeftijd voor deze geanimeerde namiddag is zestien jaar en de deelnameprijs bedraagt twee euro.