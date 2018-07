Postbode Yves komt op voor Open Vld 05 juli 2018

Yves L'Orfèvre (51) uit Ottenburg is al 25 jaar een fiere postbode in de Druivenstreek, maar komt nu ook op voor Open Vld tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij trekt de kaart van de zorg, degelijk onderwijs en betaalbaar wonen.





Yves groeide op in Ottenburg en verhuisde op 26-jarige leeftijd naar Overijse voor zijn vriendin Christine. Hij keerde in 2012 terug naar Ottenburg.





"Ik werd lid van Open Vld Huldenberg omdat het een hechte groep vrienden is. Nu stel ik bovendien vast dat ze mooie zaken verwezenlijkt hebben in onze groene gemeente. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. Ik wil me graag inzetten voor zorg, betaalbaar wonen, degelijk onderwijs en een goede accommodatie voor zowel de jeugd als de ouderen", klinkt het. (SVDL)