Pop-up Plattelandscafé opent op 12 augustus 01 augustus 2018

Het Pop-up Plattelandscafé in Huldenberg is op zondagnamiddag 12 augustus geopend. Het is een gezellig, inclusief cafeetje, gelegen op de campus van Centrum Ganspoel en ligt middenin landelijke wandel- en fietswegen in het groen. Ook het rolstoel- en buggyvriendelijk Inclusiepad sluit mooi aan bij het Pop-upcafé. Het zal die zondag geopend zijn tussen 14.30 en 18 uur. De inkom is gratis, en iedereen is er uiteraard van harte welkom. Voor contact en meer informatie kan je het evenement of de organisatie bereiken via www.ganspoel.be





Wil je graag meer weten over dit project of wil je als vrijwilliger meedraaien in het Plattelandscafé, aarzel niet en neem contact met hen via info@ganspoel.be. (SVDL)