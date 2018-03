Pick-updief riskeert twee jaar cel voor poging tot doodslag op agent 08 maart 2018

02u39 0 Huldenberg Een 29-jarige man uit Anderlecht riskeert twee jaar cel voor de diefstal van een terreinwagen met aanhangwagen in Leefdaal. Tijdens zijn vlucht moest een agent, die een wegblokkade had opgesteld, springen voor zijn leven. Een Brusselse kompaan riskeert ook 2 jaar cel voor zijn betrokkenheid maar die laatste ontkent.

Op klaarlichte dag stapte Faysal E.M. (29) op 29 mei 2015 de terreinen op van Veronica Cars in Leefdaal. Hij stapte in een terreinwagen Nissan met aanhangwagen en stoof ervandoor. Terwijl de politie werd verwittigd, zette een werknemer de achtervolging in. De twintiger stak auto's voorbij en bracht tegenliggers in gevaar. De politie stelde een wegblokkade op in Huldenberg en daar liep het bijna fout voor een van de agenten. De inspecteur dacht dat E.M. aan het vertragen was, maar plots versnelde hij en reed hij langs het voetpad. De agent moest wegspringen. De terreinwagen raakte de combi en de twintiger staakte zijn vlucht. Hij werd gearresteerd.





Achteraf verklaarde Faysal dat hij de bus nam tot in Leefdaal. Er werd ook onderzoek gedaan naar een verdachte Mercedes die dag en op 13 juli werd ook Nour-Eddine A. (42) gearresteerd. Maar die ontkende gisteren nog steeds zijn betrokkenheid en had het over een 'toevallige ontmoeting' met E.M. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak omdat het telefonie-onderzoek volgens hem geen duidelijkheid schepte over het aandeel van zijn cliënt in de feiten.





E.M. vroeg voor de poging tot doodslag de vrijspraak. "Het was een stommiteit, maar hij heeft nooit de intentie gehad om de inspecteur te doden", zei de verdediging. Voor de diefstal werd een straf met uitstel, al dan niet onder voorwaarde, of de opschorting gevraagd. Voor de wilde rit riskeert E.M. nog 3 maanden cel, 1.200 euro en een maand rijverbod bovenop. Vonnis 11 april. (KAR)