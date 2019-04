Oud-Heverlee en Huldenberg krijgen subsidies voor mobipunten Stefan Van de Weyer

08 april 2019

13u50 5 Huldenberg Vlaams minister van Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. Huldenberg en Oud-Heverlee vallen in de prijzen. In Huldenberg is er het project Maak een mobi-punt! De provincie en onder meer Huldenberg, Geetbets en Zoutleeuw zetten samen met Autodelen.net, Taxistop en Interleuven in op ‘maak een mobiPunt!’. In Sint-Joris-Weert heeft de kern nog veel potentieel als toekomstig mobipunt en wordt hieraan een sterke impuls gegeven, met een project rond deelwagens en deelfietsen, het Project Kettingfiets.

De twee projecten werden gekozen uit 180 aanvragen.

Weert multi-mobiel krijgt 25.000 euro subsidie. In de kern van Sint-Joris-Weert liggen op korte afstand een treinstation, bushalte, parkeermogelijkheid en een laadpaal voor elektrische wagens. De gemeente wil hier een sterke impuls geven, met een project rond deelwagens en deelfietsen. Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen van onder meer welzijn en sociale zaken en jeugd Mattias Bouckaert (Groen) geeft uitleg. Hij diende in de vorige legislatuur als schepen van mobiliteit het dossier in.

“Het doel is om te komen tot een herkenbaar en aantrekkelijk mobipunt in de dorpskern van Sint-Joris-Weert. We streven ook naar de verbetering van de fietsinfrastructuur rond het station. Daarnaast wordt gestart met een project rond elektrische deelwagens en een deel-bakfiets, het Project Kettingsfiets. Het werd zo geheten naar analogie van het woord kettingbrief. We willen vele jonge gezinnen de bakfiets leren kennen, zeker gezien het een belangrijke en geen goedkope investering is voor een gezin. De prijs kan hen afschrikken. Ze kunnen er twee à drie weken mee kennismaken om de fiets daarna door te geven aan een ander gezin”, vertelt Bouckaert.

Het projectvoorstel ‘Maak een mobiPunt!’ heeft als doel om een concreet en praktijkgericht kader te maken voor de lokalisatie en uitrol van mobipunten in de regio. Hiervoor kan grotendeels vertrokken worden van het voorafgaand onderzoek binnen Regionet Leuven en het Europees project SmartPT. Voor elk type mobipunt wordt een case verder uitgewerkt. In Huldenberg zal er een studie rond een centraal gelegen mobipunt uitgevoerd worden.

“Dat zal er meer dan waarschijnlijk in het centrum van Huldenberg komen, dat mobipunt. We willen het verkeersvraagstuk en verschillende knooppunten hiermee ontwarren. Het zal mogelijk worden om er pakjes af te halen en elektrische fietsen en wagens op te laden. We kunnen zo bijvoorbeeld stagiairs voor Centrum Ganspoel in Neerijse, dat ondersteuning aan kinderen en volwassenen met een visuele en visueel-meervoudige beperking biedt, met de elektrische fiets naar ginds sturen vanuit het centrum. Het is ook de bedoeling dat handelszaken rond dat mobipunt eveneens hun graantje meepikken en dat het een win-winverhaal voor iedereen kan worden”, wist burgemeester en verantwoordelijke voor ruimtelijke ordening en planning, Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld).

In 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Een jury van deskundigen beoordeelde 180 aanvragen en selecteerde 80 projectvoorstellen die een subsidie ontvangen van 75 procent van het investeringsbedrag. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro.

“Met deze financiële steun maken we tachtig concrete lokale klimaatprojecten mogelijk. De invulling van de projecten is divers, maar er wordt vooral ingezet op renovatie en duurzame mobiliteit. Het is logisch dat daar de focus ligt, want twee derde van de Vlaamse uitstoot buiten de energie-intensieve sectoren is afkomstig uit de transport- en gebouwensector”, wist minister Koen Van den Heuvel.