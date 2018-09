Ottenburg heeft er elekrisch oplaadpunt bij 07 september 2018

Eind 2017 werd een publieke laadpaal voor elektrische wagens op het Gemeenteplein in Huldenberg in gebruik genomen. Deze bood plaats aan twee wagens die tegelijk kunnen opladen. Binnenkort volgt er een tweede paal in de gemeente, namelijk in het centrum van Ottenburg. Tegen 2020 zal dat aantal verdubbeld worden, met mogelijk ook eentje in Neerijse.





"De Vlaamse Regering wil het aanschaffen en gebruiken van elektrische wagens aanmoedigen. Publieke laadpalen zijn daarom een belangrijke aanvulling op thuis laden en op het werk. De Vlaamse Overheid en netbeheerders Eandis en Infrax maakten samen een spreidingsplan voor 2.500 bijkomende publieke laadpalen," klonk het bij het gemeentebestuur. Het opladen gebeurt tegen betaling. Er zijn al vele aanbieders van laadkaarten. Extra info valt te verkrijgen bij de dienst mobiliteit, mobiliteit@huldenberg.be of 02 302 43 26. (SVDL)