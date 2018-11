Openbaar onderzoek voor verlegging buurtwegen tijdens wegenwerken Stefan Van de Weyer

15 november 2018

12u37 0 Huldenberg De gemeenteraad van Huldenberg heeft recentelijk de rooilijnen en de wijziging en gedeeltelijke verlegging van drie buurtwegen voorlopig goedgekeurd in het kader van de rioleringswerken in de Stroobantsstraat, de Georges Steenbeekstraat en Potterstraat.

Om het definitief plan te kunnen goedkeuren, moet dit vooraf onderworpen worden aan een openbaar onderzoek. Dat loopt van 14 november 2018 tot 13 december 2018.

“Het rooilijnplan kan ingekeken worden op het gemeentehuis van Huldenberg bij de dienst Patrimonium en dit tijdens de openingsuren. Dit kan dus op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur en donderdag tussen 13.30 en 19.30 uur. Bezwaren en opmerkingen over dit ontwerp kunnen op de laatste dag van het openbaar onderzoek, namelijk 13 december om 12 uur, naar de gemeente gestuurd worden. Dit kan met een aangetekende brief of moet afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het Gemeenteplein 1 in Huldenberg", klinkt het bij de gemeentelijke diensten.

