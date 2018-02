Open VLD licht tipje van sluier op nieuwjaarsreceptie 27 februari 2018

02u31 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD Huldenberg in Loonbeek werd meer bekendgemaakt over de komende gemeenteraadsverkiezingen. Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD), sinds 2012 burgemeester, lichtte een eerste tipje van de sluier en vertelde gepassioneerd dat hij op een nieuwe ambtstermijn mikt. Hij krijgt de steun van een sterke lijst. "Onze lijst wordt een goede mix tussen gevestigde waarden zoals onze schepenen Philippe Vervoort en Nicole Vanweddingen, gemeenteraadsleden zoals Kamil Muyldermans, voorzitter van Jong VLD, en vers bloed met Jef Verbist of Frederik François. Lijstduwer wordt Katia Della Faille. Het doel is om het beleid verder zetten in de vorm van forse investeringen in hun patrimonium zonder buitensporige schulden te maken om onze gemeente verder te ontwikkelen ten dienste van de inwoners. Open VLD zal er in elk geval klaar voor zijn."





(SVDL)