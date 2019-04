Open Vld Huldenberg organiseert kaasfestijn Stefan Van de Weyer

04 april 2019

10u53 0

Open Vld Huldenberg organiseert op zaterdag 6 april een kaasfestijn met aangepaste wijnen en bieren en dit in zaal Ten Wijngaerd in de Donkerstraat in Neerijse. Dit festijn begint om 17 uur en loopt ten einde tegen de klok van 22 uur. Er is ook een “special act” voorzien, meldden de Huldenbergse liberalen opgetogen. Op dit festijn zijn er eveneens vleesschotels verkrijgbaar, iedereen is er van harte welkom.