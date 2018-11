Open vergadering Energiecoöperatie Druivenstreek in Huldenberg Stefan Van de Weyer

08 november 2018

Op vrijdag 16 november vindt de vierde open vergadering van de Energiecoöperatie Druivenstreek in Huldenberg plaats. Daar zijn burgers van plan om de plaatselijke energieproduct over te nemen.

Deze energiezuinige afspraak vindt op 16 november tussen 20 en 22 uur plaats in Lokaal Dienstencentrum ‘t Pijlijser in de René Borremansstraat. Iedereen die mee wil helpen bij de opstart van een hernieuwbare energiecoöperatie in de Druivenstreek is van harte welkom.

Het is de bedoeling dat de burgers van de Druivenstreek in de nabije toekomst zelf de lokale energieproductie in handen nemen. Om op die manier in te staan voor goedkopere en duurzame stroom voor de buurt. Informatie verkrijgen of contact nemen voor dit project kan via janronge@gmail.com.