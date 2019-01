Opbrengst nieuwjaarsbrunch CD&V gaat naar Kinderkankerfonds Leuven Stefan Van de Weyer

25 januari 2019

13u20 0 Huldenberg CD&V Huldenberg organiseert op zondag 27 januari een nieuwjaarsbrunch in Zaal de Linde in de Pastorijstraat in Ottenburg. De opbrengst hiervan gaat integraal naar de Nick Gillekens Foundation ten voordele van het Kinderkankerfonds Leuven.

CD&V Huldenberg nodigt iedereen van harte uit op haar nieuwjaarsbrunch van komende zondag met lekkere streekproducten. “Breng gerust familieleden, vrienden en buren mee. Samen met onze bestuursleden klinken we op een jaar vol nieuwe kansen”, aldus CD&V Huldenberg die buiten op het nieuwe jaar ook op het goede doel wil klinken.

De brunch vindt in De Linde plaats tussen 10.30 en 14 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via de bestuursleden van CD&V Huldenberg. Volwassenen betalen tien euro voor deelname, kinderen jonger dan twaalf jaar moeten vijf euro neertellen.

De Nick Gillekens Foundation is ontstaan in 2015. Drijvende kracht is Nick Gillekens, doelman bij OH Leuven en lid van CD&V Huldenberg. Verder zijn er ook talloze vrijwilligers die mee de handen uit hun mouwen steken om van hun evenementen een succes te maken. Ze zamelen geld in voor het Kinderkankerfonds in Leuven. Hiermee maken ze het leven van elk kind met kanker, maar ook de naaste familie ervan, aangenamer. Dit gaat van een zinvolle begeleiding en ondersteuning, leuke uitstapjes tot een aangepaste thuiszorg zodat kinderen in hun vertrouwelijke omgeving kunnen herstellen.