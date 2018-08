Ook muziek en sport tijdens Halfoogstfeesten 10 augustus 2018

De negende editie van de Halfoogstfeesten in Huldenberg gaan vandaag van start en duren tot woensdag 15 augustus. Er staan





vele activiteiten op de Huldenbergse feestkalender. Vandaag is er vanaf 16 uur de Afterworkparty, om 21 uur is het Huldenberg Beach. Christoff en Lindsay treden zaterdag op vanaf 20 uur, met Stefke Lood in het voorprogramma. De Rochusommeganck vindt zondag plaats (zie groot artikel op de pagina). Dinsdag koersen vanaf 18 uur de elites z/c en de beloften. Om 20 uur geeft Booster een rockoptreden. Op woensdag zijn er vanaf 16.30 uur dorpelingenkoersen en om 19.30 uur treedt covergroep Frequent Flyer op. Om 21.30 uur volgt de afsluiter, de Fakkelloop aan Café Casino. (SVDL)