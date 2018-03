Onze-Lieve-Vrouwekerk telt opnieuw drie klokken 20 maart 2018

02u36 0

De Onze-Lieve-Vrouwekerk in het centrum van Huldenberg is sinds gisteren opnieuw drie klokken sterk. De derde klok, een bronzen exemplaar met een gewicht van maar liefst tweehonderd kilogram, werd via een stevige katrol omhoog gehesen. De klok is een schenking van de Huldenbergse graven de Limburg Stirum.





Enkele jaren geleden was de derde, kleinere klok uit de kerknok dringend aan vervanging toe. In de Koninklijke Klokkengieterij Eijsbouts in het Nederlandse Asten werd dit exemplaar gegoten.





"Voorbije maandag was het dan zo ver. Het was zeker geen makkelijke klus om het op zijn plaats te krijgen, maar nu is het klokkenspel opnieuw voltallig", verklaarde een tevreden schepen van monumentenzorg en openbare werken, Walter Craps (CD&V). Aan de bronzen klok werden geen speciale versieringen aangebracht, wel staan de namen van de schenkers erin gegraveerd. (SVDL)