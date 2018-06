Ontdek e-boeken in bibliotheek 29 juni 2018

Neem jij ook kilo's boeken mee op vakantie? De bibliotheek in de Donkerstraat in Neerijse biedt deze zomer een leuk alternatief. Vier weken lang kun je tot tien boeken uitlenen op een e-reader. Raadpleeg de catalogus op huldenberg.bibliotheek.be en bekijk via de zoekterm e-boek het aanbod. Voor meer info kun je ook aan de balie terecht tijdens de openingsuren, elke dinsdag tussen 15 en 18 uur, iedere woensdag tussen 14 en 18 uur, iedere donderdag tussen 18 en 20 uur en elke zaterdag tussen 10 en 13 uur. (SVDL)