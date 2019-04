Onderdompeling in de wereld van dementie Stefan Van de Weyer

01 april 2019

09u30 0 Huldenberg Het dienstencentrum ‘t Pijlijser organiseert op donderdag 4 april, in samenwerking met Vormingplus Oost-Brabant een gratis lezing over dementie. Deze wordt gegeven door een dementie-expert van het Expertisecentrum Dementie, Caroline Terranova.

Op een goede manier omgaan met mensen met dementie? Inzicht in wat de ziekte precies is, kan je helpen. Wat doet dementie met een persoon? Wat zijn de symptomen? Hoe beleven mensen hun ziekte? Hoe verloopt het doorsnee proces van verlies van geestelijke, fysieke en sociale vaardigheden? Hoe ga je om met de verschillende fasen? Met deze ‘onderdompeling in de wereld van dementie’ biedt Caroline Terranova je een doorleefd inzicht.

De lesgeefster is dementie-expert van het regionaal expertisecentrum Memo in Leuven en zal in het LDC in de René Borremansstraat donderdagnamiddag tussen 13.30 en 16.30 uur iedereen te woord staan over dit steeds actueler wordende onderwerp. Deze activiteit is gratis dankzij ‘Altijd Geslaagd’ Zuid-Dijleland.

Inschrijven kan nog via www.vormingplusob.be/onderdompeling-de-wereld-van-dementie-1