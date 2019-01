OCMW Huldenberg zoekt twee enthousiaste maatschappelijk assistenten Stefan Van de Weyer

17 januari 2019

11u04 0 Huldenberg De gemeente Huldenberg is dringend op zoek naar twee maatschappelijke assistenten. Ze bieden hen onder andere een boeiende en gevarieerde functie in een dynamische werkomgeving aan.

De maatschappelijk assistenten werken in team en gaan na op welke financiële en andere tussenkomsten een recht kan geopend worden, zoeken samen met de cliënten naar mogelijke oplossingen en bieden hulp op verschillende terreinen aan zoals financiële steun, schuldbemiddeling of psycho-sociale hulpverlening.

Kandidaten voor de job zijn in het bezit van een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Meer informatie hieromtrent valt terug te vinden op https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/58376956/maatschappelijk-assistent Solliciteren kan via personeelsdienst@huldenberg.be.