Nieuwe gemeenteraad uit de startblokken Stefan Van de Weyer

10 januari 2019

11u46 0 Huldenberg De kaarten in de gemeenteraad van Huldenberg werden opnieuw geschud. Vanaf deze week moet een nieuwe invulling het de komende zes jaar tot een goed einde brengen. Dit gebeurt onder leiding van burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open Vld, achterste rij centraal met das) die zichzelf opvolgt.

Open Vld levert tien van de 21 zetels, in vergelijking met vorige termijn winnen ze er vier zetels bij. Groen neemt de plaats in van CD&V in de coalitie en levert op zijn beurt drie zetels, zodat ze in totaal dertien zetels hebben. N-VA en CD&V zitten in de oppositie met elk vier zetels.

Bij de installatie van de nieuwe gemeenteraad vielen er vele nieuwe gezichten te bespeuren, maar liefst negen. Dat zijn voor Open Vld Lisa Smets, Luc Decoster, Yannick De Coster en Jef Verbist. Namens Groen waren dat Hanne Van Laer en voormalig provinciaal gedeputeerde Luc Robijns. Bij CD&V vervangt Jeroen Verheyden zijn vader en voormalig burgemeester Marc Verheyden, ook Karin Devyver was er voor de christendemocraten voor het eerst bij. Bij N-VA tenslotte smijten ze Stany Lenseclaes in de strijd.