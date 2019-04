Niet meer de wet van de goedkoopste bij keuze voor aannemers? Stefan Van de Weyer

02 april 2019

10u29 2 Huldenberg “Dikwijls komt de goedkoopste offerte duurder uit, omdat de kwaliteit te wensen overlaat”, dat zegt gemeenteraadslid Dominik Verhaegen van N-VA Huldenberg. De oppositiepartij wil daarom dat bij een aanbesteding voor infrastructuurwerken voortaan niet langer voor de goedkoopste aannemer gekozen wordt. Een dossier rond de herinrichting van het gemeentehuis zou daarom aangepast worden.

Gemeenteraadslid Dominik Verhaegen (N-VA) stelt dat Huldenberg infrastructuurwerken niet langer zomaar mag gunnen aan de goedkoopste aannemer. De kwaliteit van het geleverde werk is minstens even belangrijk als de prijs. “Het eerste dossier waar dit op zal worden toegepast, is de herinrichting van het gemeentehuis”, zegt Verhaegen. “Tijdens de vorige gemeenteraad stonden twee infrastructuurdossiers op de agenda: de herinrichting van het gemeentehuis en een raamcontract voor het onderhoud van wegen en fietspaden. Beiden hadden de prijs als enig gunningcriterium. Als je de heraanleg van de Tommestraat bekijkt, dan zie je tot wat de selectie van de goedkoopste kan leiden. Overlast, een riolering zo lek als een zeef en reparaties bij de vleet, dit willen we vermijden.”

Net daarom stelde N-VA voor om naast de prijs ook de kwaliteit en goede referenties door te laten wegen in de beslissing. “We willen dit structureel inbouwen in alle bestekken van de gemeente. Als gevolg van onze interventie heeft de burgemeester beslist om het bestek over de herinrichting van het gemeentehuis aan te passen en over een maand opnieuw ter gemeenteraad te brengen. Wij danken de burgemeester om ons hierin te volgen”, aldus Verhaegen.

Burgemeester Danny Vangoidtsenhoven viel uit de lucht. “Het dossier Tommestraat duurde langer dan voorzien. Er waren wat problemen in de aanvangsfase van het project. Momenteel is er een voorlopige oplevering van de Tommestraat en de werken voldoen aan alle proeven. Het aanbestedingsdossier voor de renovatiewerken aan het gemeentehuis hebben we overigens zelf van de agenda gehaald”, aldus Vangoidtsenhoven.