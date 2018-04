Neires Kermis brengt tal van optredens 26 april 2018

Op 27, 28 en 29 april 2018 organiseert de Dorpsraad Neerijse in samenwerking met VZW FAST een nieuwe editie van Neires Kermes. Het weekend zal opnieuw gevuld worden met tal van activiteiten in en rond de gemeentezaal van Neerijse. Op vrijdag starten ze met een quiz voor slimme en minder slimme mensen. Vergeet je niet in te schrijven, want de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan op www.neerij.se. Op zaterdagavond zijn er optredens van Mama's Jasje, coverband Ingenius en DJ Knightriders voorzien. Op zondagnamiddag tenslotte zijn er optredens van Canape en Los Kabrios. Er zijn doorlopend onder andere tractorritten, spingkasteel en kinderworkshops voorzien. (SVDL)