Negende Halfoogstfeesten komen eraan 01 augustus 2018

De negende editie van de Halfoogstfeesten in Huldenberg komen er over een kleine twee weken aan. Lindsay en Christoff staan er op het podium.

Op het programma van het evenement, dat plaatsvindt van 10 tot 15 augustus, staan onder andere de (dorpelingen)koersen, de afterworkparty en Huldenberg Beach. Op de slotdag start de Fakkelloop aan Café Casino. Het is de traditionele afsluiter van de Halfoogstkermis.





Info of inschrijven kan via michiels.marc@telenet.be. (SVDL)