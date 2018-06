Natuurwandeling Ottenburg-Noord 14 juni 2018

Een gids van Natuurgroepering Zoniënwoud zal donderdag 14 juni alle geïnteresseerden door bos en veld gidsen tijdens een natuurwandeling in het noorden van Ottenburg. Om 14 uur wordt er afgesproken aan de Bloemenstraat in Ottenburg. De afstand bedraagt zo'n 7 kilometer. Het einde van de gratis wandeling is voorzien omstreeks 17 uur. Info op www.ngz.be. (ADPW)