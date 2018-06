Nacht van de Vroedmeesterpad 09 juni 2018

In Neerijse organiseert Natuurpunt Druivenstreek in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland vzw zaterdag de Nacht van de Vroedmeesterpad. Iedereen is vanaf 17 uur welkom aan Zaal Ten Wijngaerd in de Donkerstraat Ben je nieuwsgierig naar dit fascinerende diertje? Tijdens wandelingen, met of zonder gids, kan je kennis maken met deze unieke soort, de zandgroeve en het prachtige kleinschalige landschap rondom. Een fluitconcert van de Vroedmeesterpad behoort tot de mogelijkheden. Het is een zeldzame, kleine pad met bijzondere eigenschappen, zo wikkelen de mannetjes de eitjes rond hun achterpoten en nemen deze drie weken mee. Door deelname aan de biologische wijnproeverij draag je bij aan het creëren van nieuwe leefgebieden voor deze soort. Alle info op www.nachtvandevroedmeesterpad.be (SVDL)