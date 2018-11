Mysterieuze wandeling over Krochmennekes en Klabouters Stefan Van de Weyer

07 november 2018

16u32 0 Huldenberg Wie het verhaal van de klabouters, de krochmennekes, hun relatie met de lokale bevolking en de reden van hun verdwijning wil kennen, is welkom op zaterdag 17 november in Ottenburg. Samen met gidsen, de gemeente en de provincie zal er immers een mysterieuze wandeling gemaakt worden.

In Ottenburg bevindt zich de Tomme, dat is een restant van een nederzetting waar ongeveer 5.000 jaar geleden landbouw werd verricht. De Tomme wordt trouwens beschouwd als het meest imposante prehistorisch monument van Vlaanderen, alsook het enige dat aan het oppervlak zichtbaar is.

In de buurt van deze opvallende heuvel leefden in vroegere tijden klabouters en krochmennekes. De kabouters kregen immers in deze streek deze koosnaam.

De wandeling start zaterdagavond in de Tommestraat ter hoogte van het huisnummer 135 om 18 uur. Dit zal allemaal in een waas van mysterie gedompeld worden met kaarsen, lampionnen en een speciale act. Achteraf, dat zou rond 23 uur moeten zijn, kan er genoten worden van een drankje en een hapje.

Deze wandeling is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers of kinderwagens. Inschrijven is verplicht en kan via 02/302.43.57 of door te mailen naar toerisme@huldenberg.be